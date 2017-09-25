Российский суд продлил Сущенко арест еще на два месяца

Российский суд в понедельник, 25 сентября, постановил, что украинец будет находится в СИЗО до 30 ноября. Таким образом, арест продлен еще на два месяца.

Об этом в своем Twitter сообщил адвокат журналиста Марк Фейгин. По его словам, соответствующее решение принял московский суд.

Вместе с тем он заверил, что защита украинца будет такое решение обжаловать.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года за якобы "шпионскую акцию". В ФСБ утверждают, что Сущенко – полковник украинской разведки. Сам Сущенко своей вины не признает.