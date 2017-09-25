14:56 25.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Сумщине выявлен арсенал оружия

Местный житель на Сумщине хранил у себя ружье и патроны.

На Сумщине выявлен арсенал оружия

Так, житель Сумщины хранил у себя оружие, которое не было зарегистрировано, а также к нему патроны. Правоохранители оружие выявили и изъяли – передает пресс-служба облполиции. Известно, что оперативники региона при проведении операции под названием "Оружие-взрывчатка" раздобыли информацию о том, что житель района может незаконно хранить оружие.

Правоохранители по данной наводке вскоре выявили у 54-летнего гражданина незарегистрированное ружье ИЖ калибра 16 миллиметров, а также 11 патронов к нему и бутылки с порохом весом около 500 г.

Как сообщал УРА-Информ, Украина уже готова принимать от США летальное оружие.


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