21:55 24.09.2017 | Общество | Новости
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Возле побережья Мексики сформировался новый тропический шторм

У западного побережья Мексики сформировался тропический шторм "Пилар".

Возле побережья Мексики сформировался новый тропический шторм

По состоянию на вечер воскресенья, 24 сентября, "Пилар" находится в 110 километрах к западу от расположенного на тихоокеанском побережье Мексики города Мансанильо. Как сообщает Национальный центр предупреждения ураганов Соединенных Штатов Америки, скорость ветра достигает 72 километров в час.

При этом он движется на северо-запад со скоростью 12 километров в час.

Напомним, ранее жертвами урагана "Мария" на Пуэрто-Рико стали десять человек. Все жители острова остались без электричества.

Как сообщал УРА-Информ, в Доминике во время урагана " Мария" погибли 14 человек. Представитель правительства Доминики Чарльз Чонг заявил, что ураган лишил граждан пищи и воды и они находятся "на грани выживания". Также ураган вызвал волну мародерства в стране.


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