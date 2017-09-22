10:32 22.09.2017 | Общество | Новости
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Ураган "Мария" уже убил 32 человек

По состоянию на утро пятницы, 22 сентября, ураган "Мария", который обрушился на Карибский бассейн, забрал жизни по меньшей мере 32 человек.

Ураган

Стихия опустошила несколько небольших Виргинских островов и Доминикану. Как сообщает Reuters, ссылаясь на данные местных властей, по меньшей мере 15 погибли были убиты в Пуэрто-Рико.

Вместе с тем спасателям удалось спасти более четырех тысяч человек из затопленных районов Тоа-Баха в Пуэрто-Рико.

Напомним, Национальный центр ураганов Соединенных Штатов Америки сообщает, что " Мария" является ураганом третьей категории из пяти на шкале Саффира-Симпсона, с устойчивыми ветрами до 205 километров в час.

Как сообщал УРА-Информ, вчера из-за урагана "Мария" весь остров Пуэрто-Рико остался без электричества.


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