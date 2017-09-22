Ураган "Мария" уже убил 32 человек

Стихия опустошила несколько небольших Виргинских островов и Доминикану. Как сообщает Reuters, ссылаясь на данные местных властей, по меньшей мере 15 погибли были убиты в Пуэрто-Рико.

Вместе с тем спасателям удалось спасти более четырех тысяч человек из затопленных районов Тоа-Баха в Пуэрто-Рико.

Напомним, Национальный центр ураганов Соединенных Штатов Америки сообщает, что " Мария" является ураганом третьей категории из пяти на шкале Саффира-Симпсона, с устойчивыми ветрами до 205 километров в час.

Как сообщал УРА-Информ, вчера из-за урагана "Мария" весь остров Пуэрто-Рико остался без электричества.