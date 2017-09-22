Суд продлил арест Ефремова до 20 ноября

Арест продлен еще на 60 суток. Таким образом, Ефремов будет находится в СИЗО до 20 ноября 2017 года. Соответствующее решение объявил председательствующий судья Александр Пелых.

Он также добавил, что в отношении лиц, которые подозреваются или обвиняются по некоторым из инкриминируемых Ефремову статей, не может быть применена мера пресечения в виде личного обязательства, личной поруки, домашнего ареста или залога.

Напомним, Управление по расследованию совершенных преступными организациями преступлений Генеральной прокуратуры Украины в среду, 4 января, направило обвинительный акт в уголовном деле против бывшего главы фракции Партии регионов в Верховной Раде VII созыва Александра Ефремова в суд.

Как сообщал УРА-Информ, Ефремов назвал военные действия в зоне проведения АТО "гражданской войной".