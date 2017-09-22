12:32 22.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд продлил арест Ефремова до 20 ноября

Старобельский районный суд Луганской области в пятницу, 22 сентября, продлил арест бывшего главы парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова.

Суд продлил арест Ефремова до 20 ноября

Арест продлен еще на 60 суток. Таким образом, Ефремов будет находится в СИЗО до 20 ноября 2017 года. Соответствующее решение объявил председательствующий судья Александр Пелых.

Он также добавил, что в отношении лиц, которые подозреваются или обвиняются по некоторым из инкриминируемых Ефремову статей, не может быть применена мера пресечения в виде личного обязательства, личной поруки, домашнего ареста или залога.

Напомним, Управление по расследованию совершенных преступными организациями преступлений Генеральной прокуратуры Украины в среду, 4 января, направило обвинительный акт в уголовном деле против бывшего главы фракции Партии регионов в Верховной Раде VII созыва Александра Ефремова в суд.

Как сообщал УРА-Информ, Ефремов назвал военные действия в зоне проведения АТО "гражданской войной".


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