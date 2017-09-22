Луценко подписал сообщение о подозрении Олесю Довгому

Его подозревают по статьям 364 часть 2 и 28 часть 2. Об этом в пятницу утром, 22 сентября, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, детали она расскажет позже, когда генпрокурор вернется из командировки. Точную дату Сарган не уточнила, однако пояснила, что Довгий подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьями Уголовного кодекса Украины Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией и Злоупотребление властью или служебным положением.

Напомним, 21 июня 2017 года Генеральная прокуратура внесла представление на снятие с Олеся Довгого депутатской неприкосновенности. В тот же день генпрокурор Юрий Луценко объяснил, что в действиях депутата усматриваются признаки злоупотребления служебными обязанностями, совершенные в соучастии, с целью незаконного отчуждения 10 земельных участков заказника Жуков остров общей площадью 44,25 га.

Как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины во вторник, 11 июля, во время вечернего заседания поддержала снятие неприкосновенности с внефракционного народного депутата Олеся Довгого.