ГосЧС пятые сутки тушит торфяной пожар на Черкащине - ФОТО

Пожар возник еще 17 сентября и спасателям не удается его потушить. Как сообщает в пятницу, 22 сентября, пресс-служба областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на сегодняшнее утро удалось ликвидировать огонь на площади в девять гектаров.

При этом общая площадь возгорания торфа составляет 51 гектар. Работы по ликвидации очагов возгорания проводятся на четырех оперативных участках.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на пятницу, 22 сентября, в Днепре внутри главного здания ресторанного комплекса произошел пожар. Огонь уничтожил здание ресторана и две беседки общей площадью 600 квадратных метров. К счастью никто во время пожара не пострадал.