20:32 21.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Киеве двое судей пытались дать взятку Холодницкому - ФОТО

Служба безопасности Украины в четверг, 21 сентября, задержала двух столичных судей.

В Киеве двое судей пытались дать взятку Холодницкому - ФОТО

Задержание состоялось прямо в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Тут судьи из Днепропетровской области предложили взятку в 300 тысяч долларов руководителю САП Назару Холодницкому.

Как сообщает пресс-служба СБУ, полиция установила, что председатель одного из районных судов Днепра решила "помочь" подчиненному избежать уголовную ответственности.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, как он вышел с "предложением решить вопрос" на руководителя САП, однако Холодницкий сразу обратился с соответствующим заявлением в Генеральную прокуратуру. В результате обоих судей задержали при передаче первой части взятки в размере 50 тысяч долларов.

Полиция открыла уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Украины. Оба судьи задержаны и сейчас решается вопрос об объявлении им подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, чиновники Киевоблэнерго требовали от клиента 30 тысяч гриве взятки. За эти деньги они обещали не привлекать его к ответственности.


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