Синоптики предупредили о грозах и сильном ветре

Во время грозы возможно усиление ветра. Как сообщается Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данным Укргидрометцентр, сегодня в в западных областях местами пройдут сильные дожди, в Карпатах – грозы.

В связи с сильными дождями, ожидаются подъемы уровней воды в пределах русел: 21 сентября на реках Закарпатья на 0,2-1,0 метра, 21-22 сентября на реках бассейнов Прута и Сирета на 0,2-0,7 метра, а также на реках бассейнов Сяна, Днестра на 0,5-1,5 метра.

При сильных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в Карпатах угроза образования селевых потоков.

На севере страны и в Винницкой области ожидаются грозы, на Левобережье – порывы ветра будут достигать 15-20 метров на секунду, в Одесской и Николаевской областях шквалы ветра могут достигать 23 метров на секунду.

В Киевской области в четверг также возможны грозы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, из-за сильных дождей, порывов ветра и гроз по состоянию на утро 21 сентября 2017 года в восьми областях Украины обесточено 130 населенных пунктов.