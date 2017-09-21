На Житомирщине у людей обнаружили арсенал боеприпасов

Так, в Житомирской области у жителей региона за одни сутки выявили арсеналы оружия, а также тысячу боеприпасов. Об этом 21-го сентября передает пресс-служба полиции Житомирщины.

Согласно этим данным – были выявлены боеприпасы, а также ружье и порох. Которые вскоре изъяли из дома жителя Новоград-Волынского района. Еще 15 патронов к автомату Калашникова были выявлены у жителя Брусиловского района. При этом в Малинском районе хранили 800 штук боеприпасов. По факту открыты уголовные производства.

Как сообщал УРА-Информ, на Донетчине в заброшенном здании обнаружили оружие производства РФ.