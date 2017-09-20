09:40 20.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100174187:roman

В Умань продолжают прибывать хасиды

В города Умань на паломничество уже прибыли 35 тыс паломников-хасидов. Об этом передает Госуправление в области. 

В Умань продолжают прибывать хасиды

Мероприятия по случаю празднования Рош-га-Шана, Нового года по иудейскому календарю на могиле цадика Нахмана стартовали еще вчера.

Ежегодно в Умани происходят различные инциденты с паломниками. Вчера хасида обокрали на сумму 45 тыс гривен.

Полицейские установили личность подозреваемого в причастности к совершению кражи. Им оказался 19-летний ранее судимый местный житель.

А прошлый год запомнился скандалом, когда паломники на автомобиле протащили тушу коня.

Несмотря на тщательную подготовку местных властей, избежать происшествий все равно не удается.

Сами жители городка относятся к хасидам с пониманием и не прочь подзаработать на сдачи жилья.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украинские пограничники начали принимать организованные группы паломников-хасидов, которые прибывают в Украину на празднование иудейского Нового года - Рош Ха-Шана.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив