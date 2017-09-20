В Умань продолжают прибывать хасиды

Мероприятия по случаю празднования Рош-га-Шана, Нового года по иудейскому календарю на могиле цадика Нахмана стартовали еще вчера.

Ежегодно в Умани происходят различные инциденты с паломниками. Вчера хасида обокрали на сумму 45 тыс гривен.

Полицейские установили личность подозреваемого в причастности к совершению кражи. Им оказался 19-летний ранее судимый местный житель.

А прошлый год запомнился скандалом, когда паломники на автомобиле протащили тушу коня.

Несмотря на тщательную подготовку местных властей, избежать происшествий все равно не удается.

Сами жители городка относятся к хасидам с пониманием и не прочь подзаработать на сдачи жилья.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украинские пограничники начали принимать организованные группы паломников-хасидов, которые прибывают в Украину на празднование иудейского Нового года - Рош Ха-Шана.