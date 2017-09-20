В Украине отменили ГОСТы для товаров и продуктов

По информации министерства, положения Закона устанавливают добровольность применения национальных стандартов, отменяют необходимость согласования проектов национальных стандартов с государственными органами, отменяют отраслевую стандартизацию.

Добровольное применение стандартов соответствует требованиям Соглашения по техническим барьерам в торговле Всемирной торговой организации, а также европейским принципам стандартизации.

"В европейской практике ссылки на определенные стандарты в актах законодательства, в частности в директивах ЕС, являются единичными случаями ", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что принятие указанного постановления позволит устранить несогласованности отдельных норм некоторых законодательных актов и будет способствовать приведению национальной системы стандартизации в соответствие с международными и европейскими нормами и правилами.

Напомним, по данным экспертов, в Украине есть производители, продукция которых на 90% состоит из фальсификата.

При этом, специалисты убеждены, что система подержанного контролю за качеством продуктов питания у нас полностью искажена - нарушителей не проявляют и не наказывают, а на жалобы потребителей надлежащим образом не реагируют.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в столиц цены на продукты с начала 2017 г. выросли на 15 процентов. Согласно данным – с начала нынешнего года максимальный рост цен зафиксирован на овощи и фрукты.