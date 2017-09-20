11:40 20.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Ровно прекращено работу нелегального игрового бизнеса

В Ровенской области правоохранители прикрыли работу игровой конторы. Об этом передет пресс-служба прокуратуры Ровенской области.

В Ровно прекращено работу нелегального игрового бизнеса

Сообщается, что группа лиц устанавливала компьютеры со специально встроенными программами в нежилых помещениях под видом распространения лотереи.

В результате проведения обысков было обнаружено 300 единиц компьютерной техники, деньги, сервера с программным обеспечением.

Арестовано четверо человек. На данный момент проводится досудебное расследование.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 40 000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, что по украинскому законодательству деятельность игрового бизнеса запрещена.

Как сообщалось в "УРА-Информ", новый проект Минфина не содержит четких определений и разграничений между легальными играми (лотереями) и запрещенными азартными играми.


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