В Польше стартовали крупнейшие военные учения

Об этом сообщает заместитель министра национальной обороны Польши Михал Дворчик.

По словам вице-министра обороны Польши Михала Дворчика, цель учений заключается в отработке совместных действий польских и заграничных войск в ситуации угрозы.

"Сценарий предполагает, что одно из соседних государств намерено получить доступ к ресурсам на территории нашей страны. Происходит попытка дестабилизации политической ситуации, нарушение работы органов государственной администрации и местных властей ", - заявил Дворчик.

Также, как утверждает министр, хотя это является гипотетическим сценарием, однако, он основывается на ситуациях, которые наблюдаются в последнее время.

"Речь идет, например, о ситуации в Украине и аннексии Крыма", - добавил вице-министр обороны Польши.

Отмечается, что учения проходят на нескольких полигонах в Польше как на суше, так и на море и в воздухе. В них примут участие все виды Вооруженных сил, в том числе впервые - Войска территориальной обороны.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", руководство военно-политического блока НАТО отправит несколько наблюдателей на российско-белорусские военные учения.