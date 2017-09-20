В Минске украинская сторона передала свое видение освобождения заложников

Украинская сторона в среду, 20 сентября, во время заседания гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске передала представителям боевиков свое видение условий освобождения заложников.
Теперь Киев ожидает ответ. Об этом после заседания на своей страничке в социальной сети сообщила пресс-секретарь представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.
По ее словам, Украина со своей стороны готова к компромиссу для освобождения наших граждан.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко во время встречи с вице-президентом Европейской комиссии - верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини заявил, что Украина рассчитывает на более действенную поддержку Европейского союза в вопросе освобождения украинских политических заключенных.
Как сообщал УРА-Информ, глава государства подчеркнул, что Украина рассчитывает на более действенную поддержку ЕС в вопросе освобождения украинских политических заключенных в России и Крыму.