В Минске украинская сторона передала свое видение освобождения заложников

Теперь Киев ожидает ответ. Об этом после заседания на своей страничке в социальной сети сообщила пресс-секретарь представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

По ее словам, Украина со своей стороны готова к компромиссу для освобождения наших граждан.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко во время встречи с вице-президентом Европейской комиссии - верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини заявил, что Украина рассчитывает на более действенную поддержку Европейского союза в вопросе освобождения украинских политических заключенных.

Как сообщал УРА-Информ, глава государства подчеркнул, что Украина рассчитывает на более действенную поддержку ЕС в вопросе освобождения украинских политических заключенных в России и Крыму.