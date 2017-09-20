21:32 20.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Саакашвили должен заплатить штраф за прорыв границы, - Луценко

Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили должен заплатить штраф за незаконное пересечение госграницы.

Саакашвили должен заплатить штраф за прорыв границы, - Луценко

Это административное нарушение и за него нужно заплатить штраф и оформить документы на пребывание в Украине. Об этом в среду, 20 сентября, в Днепре на заседании парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС заявил генеральный прокурор Украины Юрия Луценко.

Он также напомнил, что дело Саакашвили находится на рассмотрении суда в Львовской области. Я в это не вмешиваюсь, - пояснил генпрокурор, добавив, что все, кто советовал Саакашвили и организовывал его незаконное пересечение госграницы, попадают под уголовную ответственность.

Правоохранительные органы продолжают следствие по указанному делу, - заверил Луценко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, суд по делу Саакашвили перенесли на 22 сентября.


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