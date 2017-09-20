Боевики во вторник 23 раза открывали огонь

В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, в конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений.

Противник продолжает обстрелы позиций украинской армии, одиночно используя минометы различных калибров. При этом почти на каждый второй обстрел со стороны противника силы АТО отвечали огнем из оружия, не запрещенного мирными договоренностями.

Таким образом, вчера на Донецком направлении боевики после шести часов вечера обстреливали Авдеевскую промзону из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового вооружения, окрестности Песок – из минометов калибра 120 мм. Также боевики обстреливали окрестности Майорска, Верхнеторецкого и Невельского.

На Луганском направлении боевики вечером обстреливали Новозвановку из минометов и Станицу Луганскую из гранатометов.

На Приморском направлении боевики обстреливали позиции ВСУ в окрестностях Водяного из крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, российские наемные войска и подчиненные им боевики в понедельник, 18 сентября, продолжили нарушать режим тишины. Вместе с тем украинские войска контролируют ситуацию.