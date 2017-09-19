16:28 19.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Ровно из-за перцового газа эвакуировали детей из школы

На перерыве в 18-ой школе н.п. Ровно один из учащихся распылил перцовый газ в воздух из баллончика. 

В Ровно из-за перцового газа эвакуировали детей из школы

По причине распространения данного газа учителя эвакуировали всех детей и проветривали затем коридоры. Недавно про это сообщил глава данного учреждения Виктор Андрощук. Он отметил, что одному из школьников по причине аллергии даже вызывали "скорую помощь". На данный момент угрозы жизни этого ребенка нет.

В заведении была образована комиссия, которая станет расследовать этот инцидент. Сейчас обучение в школе возобновлено.

Как сообщал УРА-Информ, на Донетчине одну из школ обстреляли неизвестные. Это произошло 18-го сентября.


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