Суд по делу Саакашвили перенесли на 22 сентября

Слушания по делу о незаконном пересечении государственной границы Украины состоятся 22 сентября в 11 часов утра. Соответствующее решение в понедельник, 18 сентября, принял Мостиский районный суд Львовской области.

Как пояснил председательствующий судья, во время заседания суд рассмотрел ряд ходатайств от сторон обвинения и защиты, а также пояснения от самого Саакашвили, который заявил, что ни о каком прорыве границы нельзя говорить, поскольку "все происходило на территории Украины".

Вместе с тем защита Государственной пограничной службы потребовала дополнительное время. При этом само заседание длилось более двух часов и проходило при усиленных мерах безопасности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили таки пересек украинскую границу. Он перешел на территорию Украины через пункт пропуска "Шегини" пешком. Как сообщают журналисты с места события, Саакашвили прошел на территорию Украины с народными депутатами при поддержке активистов. Среди сопровождающих его был и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.