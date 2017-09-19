Более 6 тыс. пограничников привлекли к ответственности за нарушения в 2017 году

Такиие сведения сообщил глава Госпогранслужбы Петр Цигикал, передает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины. По его словам, пограничники привлекли к дисциплинарной ответственности по меньшей мере 5 тыс. человек. В то же время к административной - почти 1 тыс.

Сейчас в отношении 73 пограничников открыты уголовные производства, 38 из них осуждены, уволены более 500 человек, в том числе 26 - с лишением воинского звания.

Также Цигикал отметил, что в четыре раза возрозло количество отказов от неправомерной выгоды, по сравнению с 2016 годом. К примеру, только в текущем году оперативники зафиксировали около 800 отказов от предложенной взятки.

В свою очередь за 2016 год в ГНСУ проведено более 650 внутренних расследований по инициативе внутренней безопасности службы. Тогда за коррупционные действия уволили более 3 тыс. пограничников.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Донецкой области работника полиции задержали за систематические взятки.