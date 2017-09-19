235 тысяч украинцев уже воспользовались "безвизом"

Так, за три последних месяца 235 795 украинцев успели воспользовались безвизом с Евросоюзом. Такие данные передали в Представительстве Евросоюза в Украине.

Согласно предоставленным данным Госпогранслужбы Украины, 5 799 360 украинских граждан (на 11 сентября 2017 г.) посетили Евросоюз в течение трех месяцев – со дня вступления в силу безвизового режима. Среди них - 1 413 178 граждан посетили ЕС по биометрическим паспортам, в т.ч. 235 795 граждан - без виз.

Как сообщал УРА-Информ, в первый день внедрения безвизового режима им воспользовались 1300 украинцев.