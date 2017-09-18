12:59 18.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украину прибывают паломники-хасиды

Украинские пограничники начали принимать организованные группы паломников-хасидов, которые прибывают в Украину на празднование иудейского Нового года - Рош Ха-Шана.

В Украину прибывают паломники-хасиды

Только за последние сутки в Украины прибыли девять чартерных рейсов с хасидами. Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, сейчас принимаются все меры, чтобы оформление этой категории путешествующих проходило на должном уровне и одновременно не создавало никаких неудобств другим пассажирам авиалиний.

В связи с чем руководство Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" увеличило количество рабочих мест и пограничных нарядов. На усиление и обеспечение режимных мероприятий в пунктах пропуска "Борисполь" и "Жуляны" добавлено группу военнослужащих мобильного пограничного подразделения.

На данный момент никаких проблем с оформлением паломниками в столичных аэропортах не возникало, - заверили в пресс-службе, добавив, что в целом в Украине уже въехало почти 2200 паломников-хасидов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в этом году ожидается около 40 тысячи хасидов на празднование иудейского Нового года в Умане.


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