12:57 18.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине охрану границы усилили авиацией на время учений "Запад-2017"

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины,на время российских военных учений "Запад-2017" в Украине будет усилена охрана границы пограничной авиацией.

В Украине охрану границы усилили авиацией на время учений

Отмечается, что в связи с военными учениями, которые начались 14 сентября и продлятся до 20 сентября, Госпогранслужба усилила контроль на северном участке границы пограничной авиацией.

Сообщается, что пограничники продолжают перекрывать направления возможных провокаций и вооруженных вторжений в тесном взаимодействии с ВСУ, Нацгвардией и полицией.

К данным мерам также привлекаются резервы пограничного ведомства. Кроме того, данные направления усилены пограничной авиацией. В частности, экипажи авиаэскадрилий на патрульных самолетах проводят воздушный мониторинг границы, уже обследовано около 900 км государственной границы.

Напомним, как сообщалось в "УРА-Информ", ранее совместное стратегическое учение "Запад-2017" начальников генеральных штабов вооруженных сил России и Беларуси.


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