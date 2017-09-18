В Днепре горело здание детского реабилитационного центра

Здание уже не эксплуатируется с 2004 года. Поэтому никто во время возгорания не пострадал. Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, информация о пожаре поступила около шести часов вечера.

На улице Табачная горела крыша пятиэтажного здания "Центр социальной реабилитации детей-инвалидов". Общая площадь возгорания составила тысячи квадратных метров Спасателям удалось локализовать огонь уже через час, а к девяти часов вечера полностью его ликвидировать.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, прокуратура Одесской области проводит следственные действия в органах местной власти по фактам служебной халатности, приведшей к гибели детей при пожаре в лагере "Виктория" в Одессе.

Отмечено, что прокуратура области 16 сентября 2017 года начала досудебное расследование в уголовном производстве по фактам халатности должностных лиц районного отдела Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и органов местного самоуправления.