В Черноморске после оправдательного приговора активисты подрались с полицией - ФОТО

Между ними и полицией завязалась драка. Активисты применили слезоточивый газ, полиция вынуждена была ответить тем же.

Как сообщает в понедельник, 18 сентября, местное издание "Думская", активисты пытались не выпустить фигурантов дела из здания. В результате чего между правоохранителями, которые охраняли суд, и протестующими возникали стычки.

Вместе с тем полиции удалось вывести из здания суд всех оправданных участников процесса вместе с женами и адвокатами. Их вывезли в автозаке, а активистам пришлось отступить.

Напомним как сообщал УРА-Информ, сегодня Черноморский городской суд оправдал обвиняемых в участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в Одессе и повлекших гибель 48 человек.