В Черноморске после оправдательного приговора активисты подрались с полицией - ФОТО

В городе Черноморске после оправдательного решения суда по отношению к фигурантам "дела 2 мая", недовольные пытались штурмовать здание суда.
Между ними и полицией завязалась драка. Активисты применили слезоточивый газ, полиция вынуждена была ответить тем же.
Как сообщает в понедельник, 18 сентября, местное издание "Думская", активисты пытались не выпустить фигурантов дела из здания. В результате чего между правоохранителями, которые охраняли суд, и протестующими возникали стычки.
Вместе с тем полиции удалось вывести из здания суд всех оправданных участников процесса вместе с женами и адвокатами. Их вывезли в автозаке, а активистам пришлось отступить.
Напомним как сообщал УРА-Информ, сегодня Черноморский городской суд оправдал обвиняемых в участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в Одессе и повлекших гибель 48 человек.