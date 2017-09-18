Суд арестовал трех фигурантов дела о хищении средств Южно-Украинской АЭС

В частности, мера пресечения выбрана для Светланы Костянецкий, которая вела бухгалтерию двух вовлеченных в схемы предприятий, в том числе и "черную" бухгалтерию. Кроме того, избрана мера по ее сыну Антону Костянецкому, который в 2013-2014 годах возглавлял одно из этих предприятий.

По информации ведомства, Светлана и Антон Костянецкие еще в начале февраля уехали в Российскую Федерацию. В Украину они не возвращались и их местонахождение следствию неизвестно.

Вместе с матерью они подозреваются в пособничестве в завладении средствами АЭС. А также - в отношении президента DARA Group Эдуарда Самоткала, с помощью которого, по данным следствия, схема была начата. Мужчина подозревается в организации противоправного завладения средствами предприятия.

Так, в конце апреля НАБУ и САП объявили подозрения Костянецким и Эдуарду Самоткалу - они были объявлены в розыск.

После задержания за рубежом и экстрадиции в Украину подозреваемые должны быть доставлены к следственному судье, не позднее чем через 48 часов должен рассмотреть вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или изменении его на более мягкую меру пресечения.

По делу о завладении группой лиц 27 940 000 гривен Южно-Украинской АЭС во время двух закупок - 14 подозреваемых, пять из которых сейчас в розыске.

Напомним, как сообщалось в "УРА-Информ", ранее один из районных судов Львова арестовал второго участника прорыва бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили через государственную границу.