СБУ задержало мошенника, обогащавшегося на рефинансировании НБУ

Об этом передает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что мужчина вывел более 510 млн гривен со счета банка, а также обогатился на 30 млн в результате операций по рефинансированию.

Полиция сообщает, что злоумышленник заключал сомнительного содержания сделки из-за чего один из банков вынужден был прекратить работу, а вкладчики остались без своих депозитов.

Расчеты с вкладчиками осуществлял Фонд гарантирования вкладов физических лиц за счет бюджетных средств в сумме 540 млн гривен.

Преступник был пойман в Харьковской области на границе, когда пытался выехать по поддельному транспорту в Россию.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве осудили злоумышленника на четыре года лишения свободы, который воровал деньги из банкоматов.