12:20 18.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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СБУ задержало мошенника, обогащавшегося на рефинансировании НБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали сотрудника НБУ, который незаконно выводил средства со счетов вкладчиков.

СБУ задержало мошенника, обогащавшегося на рефинансировании НБУ

Об этом передает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что мужчина вывел более 510 млн гривен со счета банка, а также обогатился на 30 млн в результате операций по рефинансированию.

Полиция сообщает, что злоумышленник заключал сомнительного содержания сделки из-за чего один из банков вынужден был прекратить работу, а вкладчики остались без своих депозитов.

Расчеты с вкладчиками осуществлял Фонд гарантирования вкладов физических лиц за счет бюджетных средств в сумме 540 млн гривен.

Преступник был пойман в Харьковской области на границе, когда пытался выехать по поддельному транспорту в Россию.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве осудили злоумышленника на четыре года лишения свободы, который воровал деньги из банкоматов.


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