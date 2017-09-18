СБУ задержало мошенника, обогащавшегося на рефинансировании НБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали сотрудника НБУ, который незаконно выводил средства со счетов вкладчиков.
Об этом передает пресс-служба СБУ.
Правоохранители установили, что мужчина вывел более 510 млн гривен со счета банка, а также обогатился на 30 млн в результате операций по рефинансированию.
Полиция сообщает, что злоумышленник заключал сомнительного содержания сделки из-за чего один из банков вынужден был прекратить работу, а вкладчики остались без своих депозитов.
Расчеты с вкладчиками осуществлял Фонд гарантирования вкладов физических лиц за счет бюджетных средств в сумме 540 млн гривен.
Преступник был пойман в Харьковской области на границе, когда пытался выехать по поддельному транспорту в Россию.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве осудили злоумышленника на четыре года лишения свободы, который воровал деньги из банкоматов.