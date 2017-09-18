Непогода обесточила пять сотен населенных пунктов в Украине

После чего обесточенными оказались 478 населенных пунктов. Как сообщает сегодня утром пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Хмельницкой области без электричества остались 187 населенных пунктов, в Тернопольской - 114, в Черновицкой - 73, в Ивано-Франковской - 70, в Закарпатской - 33 и в Днепропетровской - один населенный пункт.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов с утра приступила 71 бригада облэнерго.

Помимо этого, сильные порывы ветра и шквалы срывали крыши домов и валили деревья. Так, по данным спасательного ведомства, в Черновцах сильным ветром была повреждена металлическая кровля торгового центра на площади около 500 квадратных метро, в селе Стебни Путильского района Черновицкой области повреждены шиферные покрытия общеобразовательной школы на площади около 20 квадратных метров, а также повалено около 50 деревьев.

В Закарпатской области в Раховском и Тячевском районах ветром повалило около 20 деревьев, а в поселке Ясиня повреждена кровля больницы на площади около 50 квадратных метров, а также частично – кровли трех частных домов.

По предварительным данным жертв и пострадавших нет. Сотрудники ГосЧС приступили к ликвидации непогоды совместно с аварийно-восстановительными бригадами коммунальных служб.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на понедельник, 18 сентября, в горных районах Закарпатья пронесся ураган. В результате стихийного бедствия ряд населенных пунктов остались без света. Сильнейший ветер также поломал деревья, которые местами перекрыли автодороги и усложнили движение железнодорожного транспорта.