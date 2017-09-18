Гройсман поручил Авакову расследовать пожар в Одессе

Как написал в понедельник утром, 18 сентября, на своей страничке в Facebook глава правительства, все, кто виноват в гибели детей, должны понести жесткое наказание, независимо от должностей.

Будет создана специальная группа из лучших следователей, которая должна выехать немедленно на место, установить все обстоятельства этой трагедии и выявить всех, чьи действия или бездействие к ней привели, - написал Гройсман, добавив, что из этой трагедии необходимо сделать соответствующие выводы. Он также отметил, что халатность, безответственность, особенно, если в их основе коррупция, не могут иметь никаких оправданий.

Напомним, пожар в лагере "Виктория" возник около полуночи 15 сентября. Огонь полностью уничтожил двухэтажное деревянное здание, в котором на момент пожара находились, по уточненным данным, 52 ребенка.

После тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшие останки двоих детей. Еще одну девочку искали как на месте пожара, так и в окрестностях лагеря, куда она, предположительно, могла убежать, испугавшись. Чуть позже полиция сообщила, что на месте пожара найдены останки еще одного человека.

Как сообщал УРА-Информ, прокуратура Одесской области уже начала следственные действия в органах местной власти.