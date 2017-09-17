В Лондоне восемь человек отравились газом

В воскресенье, 17 сентября, на юго-востоке Лондона медики забрали в больницу восемь человек.
Люди отравились неизвестным газом. Как сообщают местные СМИ, ссылаясь на лондонскую служба здравоохранения, еще 12 человек были эвакуированы из района инцидента в качестве меры предосторожности.
На место прибыли пять пожарных расчетов, кареты скорой помощи и полиция. В настоящее время пожарные и сотрудники группы химической защиты выясняют причину инцидента.
По данным правоохранительных органов, отравление не стало результатом злонамеренных действий.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 15 сентября в лондонском метро на станции Парсонс-Грин произошел взрыв. В результате 29 человек получили ожоги и травмы.
Полиция задержала двух подозреваемых в организации взрыва, ответственность за который взяло на себя Исламское государство.