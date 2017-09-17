В Лондоне восемь человек отравились газом

Люди отравились неизвестным газом. Как сообщают местные СМИ, ссылаясь на лондонскую служба здравоохранения, еще 12 человек были эвакуированы из района инцидента в качестве меры предосторожности.

На место прибыли пять пожарных расчетов, кареты скорой помощи и полиция. В настоящее время пожарные и сотрудники группы химической защиты выясняют причину инцидента.

По данным правоохранительных органов, отравление не стало результатом злонамеренных действий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 15 сентября в лондонском метро на станции Парсонс-Грин произошел взрыв. В результате 29 человек получили ожоги и травмы.

Полиция задержала двух подозреваемых в организации взрыва, ответственность за который взяло на себя Исламское государство.