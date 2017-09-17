21:15 17.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики в воскресенье 13 раз открывали огонь

С начала суток воскресенья, 17 сентября, в зоне антитеррористической операции на Донбассе обстрелы со стороны боевиков продолжались.

Боевики в воскресенье 13 раз открывали огонь

По состоянию на шесть часов вечера противник 13 раз открывал огонь. В результате таких действий ранен один украинский военнослужащий.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, сегодня уже традиционно основная активность врага фиксировалась в темное время суток.

С полуночи боевики несколько часов подряд били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Авдеевской промзоны и поселка Невельское. Вместе с тем около часу дня после обстрела опорного пункта сил АТО вблизи Новоселовки был ранен один украинский военный. Сейчас состояние пострадавшего стабильное, он находится в одном из лечебных учреждений региона.

Напомним, в течение суток 16-го сентября поддерживаемые Россией террористы на востоке страны осуществили 35 обстрелов в направлении силовиков АТО. При этом потерь среди украинских защитников не было.


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