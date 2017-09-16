09:55 16.09.2017 | Общество | Новости
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В мире около 1 млрд систематически голодают

Организация объединенных наций зафиксировала данные о том, что за последний год количество голодающих увеличилось. Об этом передает DW, ссылаясь на данные исследования, проведенного тремя структурными подразделениями ООН - Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ).

В мире около 1 млрд систематически голодают

Согласно информации ведомства, в далеком 2005 году в мире от голода страдали в основном жители Азии, где таких людей было около 520 млн человек.

Этот показатель падал до 740 млн человек, однако за 2016 год он поднялся до рекордных 815 млн людей.

Голод в Азии связан с тем, что в регионе постоянно происходят военные конфликты. В Африке причина та же, однако к ней еще прибавляется фактор климатического воздействия.

В ​​Африке от голода страдают 20 процентов населения или 243 млн человек. В Восточной Африке доля людей, страдающих от голода, достигает почти 34 процентов.

В ООН предупреждают, что планете грозит перенаселение, и как результат голов. Сообщается, что в 2050 году количество людей может увеличиться до 12 млрд.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно премьер-министр страны Хасан Али Хайре заявил, что в Сомали из-за сильной засухи в погибли 110 человек.


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