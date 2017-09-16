СБУ "прикрыло" очередной канал наркотиков

Согласно информации службы, СБУ прекратила деятельность организованной группировке, которая закупала в странах Евросоюза наркотики под видом медицинских препаратов.

Сотрудники Сумского и Николаевского управлений СБУ уже задержали организаторов нелегального бизнеса.

В ходе обысков квартир и жилья злоумышленников было обнаружено около 400 таблеток различных препаратов, которы преступники регулярно сбывали на территории Украины.

По данному делу открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины.

Кстати, с начала 2017 года СБУ сумело предотвратить более 15 нелегальных наркотрафиков по всей территории Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно канал контрабанды наркотиков перекрыли в Киеве. Киевлянин регулярно заказывал по интернету наркотики из Северной Америки и получал их по почте.