17:50 16.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Глава Кабмина призвал строго наказать виновных в гибели детей на пожаре в Одессе

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал поручения председателям Одесской облгосадминистрации найти виновных в пожаре муниципального детского оздоровительно-спортивного лагеря "Виктория". Известно, что во время ужасной трагедией погибло несколько детей.

Глава Кабмина призвал строго наказать виновных в гибели детей на пожаре в Одессе

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Согласно словам Гройсмана, власти Одессы будут проводить расследования всех обстоятельств пожара. Также глава Кабмина отметил, что в мае этот комплекс был обследован, и на противопожарную безопасность в том числе.

"Это большая трагедия, когда погибают дети. А если это еще вызвано халатностью людей, которые отвечали за безопасность - их надо жестко наказать. Мои глубокие соболезнования родным", - сказал глава правительства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в одном из ночных клубов Одессы произошла стрельба. Тут произошла ссора, которая переросла в драку. В результате инцидента был ранен один человека.


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