Глава Кабмина призвал строго наказать виновных в гибели детей на пожаре в Одессе

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Согласно словам Гройсмана, власти Одессы будут проводить расследования всех обстоятельств пожара. Также глава Кабмина отметил, что в мае этот комплекс был обследован, и на противопожарную безопасность в том числе.

"Это большая трагедия, когда погибают дети. А если это еще вызвано халатностью людей, которые отвечали за безопасность - их надо жестко наказать. Мои глубокие соболезнования родным", - сказал глава правительства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в одном из ночных клубов Одессы произошла стрельба. Тут произошла ссора, которая переросла в драку. В результате инцидента был ранен один человека.