В Лондоне идентифицировали вероятного исполнителя теракта в метро

Об этом сообщает издание Sky News.

По их информации, источники в службах безопасности сообщили, что с помощью видеозаписи с камер наблюдения они установили личность подозреваемого в причастности к взрыву на станции лондонского метро "Парсонс Грин".

Напомним, в лондонском метро на станции произошел взрыв, в результате которого несколько человек получили ожоги.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ",в метрополитене в Лондоне на станции "Парсонс Грин" произошел сильнейший взрыв, в результате чего несколько человек получили многочисленные травмы.