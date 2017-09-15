18:49 15.09.2017 | Общество | Новости
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В Лондоне идентифицировали вероятного исполнителя теракта в метро

Полиция идентифицировала вероятного подозреваемого в теракте в лондонском метро.

В Лондоне идентифицировали вероятного исполнителя теракта в метро

Об этом сообщает  издание Sky News.

По их информации, источники в службах безопасности сообщили, что с помощью видеозаписи с камер наблюдения они установили личность подозреваемого в причастности к взрыву на станции лондонского метро "Парсонс Грин".

Напомним, в лондонском метро на станции произошел взрыв, в результате которого несколько человек получили ожоги.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ"метрополитене в Лондоне на станции "Парсонс Грин" произошел сильнейший взрыв, в результате чего несколько человек получили многочисленные травмы.


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