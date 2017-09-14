В Луганской области ураган оставил света около 2,5 тысяч человек

По состоянию на утро из-за аварийных отключений без света оставалось около 2500 абонентов в разных уголках области. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Луганское энергетическое объединение".

Согласно сообщению, без напряжения находились 88 трансформаторных подстанций, полностью были обесточены 14 населенных пунктов и два - частично. При этом больше всего пострадал Сватовский район.

Тут без света остались 1500 человек в Майское, Сосновка, Павловка, Ковалевка, Поповка, Рузаевка, Артемівка, Стельмаховка, Октябрьское, Надежда, Свердловка и частично обесточена Райгородка.

Вместе с тем энергетики отмечают, что сегодняшняя ситуация с повреждением электросетей еще хуже, чем была после взрывов склада боеприпасов в 2015 году.

Кроме того, около двух часов ночи из-за грозы произошло аварийное отключение подстанции “Привольнянская-2” шахты им.Капустина. На тот момент в шахте находилось 78 шахтеров. Им пришлось под землей ждать восстановления тока больше часа.

В настоящее время восстановительные работы еще продолжаются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 12 сентября в Виннице бушевала непогода. В частности, в нескольких микрорaйонaх города выпал огромный град, после чего пошел сильный ливень.