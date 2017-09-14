14:31 14.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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ОБСЕ установит на Донбассе еще четыре камеры

Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ хотят вскоре установить еще четыре камеры на Донбассе – в местах, где ведутся военные действия.

ОБСЕ установит на Донбассе еще четыре камеры

Такая информация была распространена пресс-центром штаба АТО. Согласно этим данным – миссия ОБСЕ вскоре хочет устанавливать еще четыре новые камеры для видеонаблюдения – на пунктах пропуска "Гнутово", а также "Майорск" и в пункте "Марьинка". Также камера должна появиться на горе Князя Игоря – около н.п. Станица Луганская. Установка дополнительных техсредств поможет нормальному мониторингу режима прекращения огня в зоне конфликта.

Как сообщал УРА-Информ, на востоке террористы устроили обстрел около Донецкой фильтровальной станции.


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