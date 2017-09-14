Количество жертв урагана "Ирма" увеличилось до 80 человек

По состоянию на утро четверга, 14 сентября, сообщает о 80 погибших. По информации Reuters, которое ссылается на властей Флориды, будут расследовать гибель шести человек в доме престарелых.

Там пропало электричество. Трое жителей умерли в здании и еще трое скончались позже в больнице.

Вчера вечером также была подтверждена гибель 18 человек на юго-востоке США и еще 43 человек на островах в Карибском море.

Напомним, ранее сообщалось, что число жертв во всех районах, затронутых ураганом " Ирма", ударившему по США, Кубе и близлежащим островам в начале сентября, превысило 60 человек.

Как сообщал УРА-Информ, около десяти тысяч жителей островов Флорида-Кис оставались на островах во время удара шторма, и, "возможно, в конечном итоге их нужно будет эвакуировать". Чиновники увеличили комендантский час с семи часов вечера до семи часов утра. В полиции отмечают, что офицеры будут работать круглосуточно на 12-часовых сменах для того, чтобы препятствовать любой преступности.