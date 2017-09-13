Суд вручил Лавриновичу копию ходатайства прокуратуры об аресте

Генеральная прокуратура Украины требует содержания его под стражей. Ходатайство будет рассматривать Печерский районный суд города Киева.

Об этом в среду, 13 сентября, рассказал журналистам сам Лавринович после посещения Генпрокуратуры в связи с расследованием дела об участии в захвате государственной власти в 2010 года. Он пояснил, что ему вручили копию ходатайства, а это означает, что в четверг в Печерском суде суд рассмотрит в какой день будет этот вопрос поставлен на рассмотрение. При этом статья, которую мне инкриминирует следствие, не предусматривает другой меры пресечения кроме ареста в том числе нет альтернативы в виде залога, - пояснил бывший министр, добавив, что в ГПУ понимая это, решили, что если я буду давать свидетельства, которые они хотят, то я буду на воле.

Но для меня правда, законность и честь намного важнее вопроса пребывания на свободе, - заверил Лавринович.

Напомним, Конституционный суд Украины вернул страну к президентско-парламентской форме правления, дав таким образом президенту часть утраченных полномочий. Решение КС, по сути, ввело в действие Конституцию 1996 года.

1 октября 2010 года текст "новой Конституции" был опубликован в спецвыпуске бюллетеня "Официальный вестник Украины".

Как сообщал УРА-Информ, 6 сентября 2017 генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу сообщено о подозрении в захвате вместе с другими лицами государственной власти в Украине путем конституционного переворота в 2010 году.