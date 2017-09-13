Смертность в украинских СИЗО уменьшилась на 17%

Такие данные распространила 13-го сентября на правительственном заседании первый замминистра юстиции Н. Севостьянова. Согласно ее словам – в течение восьми последних месяцев есть снижение уровня смертности в СИЗО – на 17 процентов. Это – лучший за последние годы показатель.

Также многое делают для обеспечения образования граждан, которые сейчас отбывают наказание. Севостьянова подчеркнула, что сейчас среднее образование получают примерно 4,5 тысячи заключенных, и еще 7,4 тысячи граждан – профтехобразование.

Как сообщал УРА-Информ, в Минюсте предложили законсервировать 13% украинских тюрем.