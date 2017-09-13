Рабинович: власти не нравится наш митинг, им хочется нас заткнуть

"По Мураеву (глава политсовета партии "За життя" Евгений Мураев, – ред.) возбуждено уголовное дело и его будут рассматривать какие-то там прокуратуры. Власти не нравится наш митинг. Они против, чтобы мы говорили правду. Я вам откровенно хочу сказать: для меня это как орден! Это значит, что мы правильной дорогой идем, это значит, что они там памперсы уже меняют. И они знают, чем это кончится. Они считают, что опять придут и будут пытаться с нами договариваться. Шантажировать уголовными делами или предлагать кусок хлеба, масло предлагать, взятки свои. Эти твари будут сидеть в тюрьме. Мы будем этого добиваться. Мы будем добиваться возрождения Украины, потому что больше этого терпеть нельзя!" – пообещал Рабинович.

"Люди, вы живете в своей стране, и здесь на законную пенсию и зарплату вы не можете прожить. А те крохи, которые удалось отложить, украли вот эти. И это считается справедливостью? И против нас возбуждают уголовные дела. Я думаю, что они прокляты и народом, и богом. Потому что так обворовать страну, такое устроить с одной из самых сильных, самых красивых стран мира, что мы сегодня на последнем месте, какой рейтинг не возьми, - такое могли сделать только отпетые враги Украины. И я хочу вам сказать, что главное верить в одно: мы не обречены на эту бедность и нищету", – подчеркнул народный депутат.

Для подкрепления своих слов он привел пример Польши, которая за последние годы совершила значительный экономический прорыв, хотя изначально ситуация в ней была даже хуже, чем в Украине.

"Польша, которая раньше приезжала и просила кушать у нас, сегодня – локомотив европейской экономики. А мы на задворках – почему? С такими людьми, с такой страной... Мы не дрогнем – можете поверить. В новой, отстроенной Украине мы тогда, когда увидим, что люди получают зарплату, когда будут нормальные пенсии, когда эти бандиты будут сидеть в тюрьме, – вот тогда мы с вами вместе скажем: "Слава Украине!" Той Украине, которую мы увидим", – резюмировал Вадим Рабинович.