11:18 13.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Представлена новая стратегия развития "Укрзализныци"

Исполняющий обязаности главы правления ПАО "Укрзализныця" (УЗ) Евгений Кравцов рассказал подробности развития новой программы его ведомства.

Представлена новая стратегия развития

Об этом передает пресс-служба "Укрзализныци".

Кравцов выделил пять основных направлений для развития:

- повышение эффективности корпоративного управления

- повышение экономической эффективности компании

- финансовая стабильность компании

- развитие качественных грузовых перевозок по территории Украины

- повышение привлекательности компании для сотрудников и партнеров

И.о. заверил, что в этом году будет привлечено более 1 млрд для обновления инфраструктуры железных дорог. Нужно вести больше диалог с бизнесос, но и не забывать про правительственные задачи, отметил Кравцов.

Будет постепенно обновляться парк пассажирских составов, будем идти на диалог с общественностью.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Временно исполняющий обязанности главы ГП "Укразализныця" Евгений Кравцов намерен выделить средства на закупку новых скоростных составов.


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