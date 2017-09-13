Представлена новая стратегия развития "Укрзализныци"

Об этом передает пресс-служба "Укрзализныци".

Кравцов выделил пять основных направлений для развития:

- повышение эффективности корпоративного управления

- повышение экономической эффективности компании

- финансовая стабильность компании

- развитие качественных грузовых перевозок по территории Украины

- повышение привлекательности компании для сотрудников и партнеров

И.о. заверил, что в этом году будет привлечено более 1 млрд для обновления инфраструктуры железных дорог. Нужно вести больше диалог с бизнесос, но и не забывать про правительственные задачи, отметил Кравцов.

Будет постепенно обновляться парк пассажирских составов, будем идти на диалог с общественностью.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Временно исполняющий обязанности главы ГП "Укразализныця" Евгений Кравцов намерен выделить средства на закупку новых скоростных составов.