Представлена новая стратегия развития "Укрзализныци"

Исполняющий обязаности главы правления ПАО "Укрзализныця" (УЗ) Евгений Кравцов рассказал подробности развития новой программы его ведомства.
Об этом передает пресс-служба "Укрзализныци".
Кравцов выделил пять основных направлений для развития:
- повышение эффективности корпоративного управления
- повышение экономической эффективности компании
- финансовая стабильность компании
- развитие качественных грузовых перевозок по территории Украины
- повышение привлекательности компании для сотрудников и партнеров
И.о. заверил, что в этом году будет привлечено более 1 млрд для обновления инфраструктуры железных дорог. Нужно вести больше диалог с бизнесос, но и не забывать про правительственные задачи, отметил Кравцов.
Будет постепенно обновляться парк пассажирских составов, будем идти на диалог с общественностью.
Как сообщалось в "УРА-Информ", Временно исполняющий обязанности главы ГП "Укразализныця" Евгений Кравцов намерен выделить средства на закупку новых скоростных составов.