Монетизация продлена до первого ноября

Министр социальной политики Андрей Рева утверждает, что такое положение в действующем законодательстве имеется, граждане могут подать прошение о возврате средств по субсидиям до первого сентября текущего года.

Не все граждане, по различным объективным причинам, смогли и успели подать заявку в нужный срок, а потому принято решение его продлить.

Действующим положением об отмене субсидии на следующий срок предусмотрено, что если есть просроченная задолженность сроком более двух месяцев на сумму более 340 грн, то выдача субсидии временно приостанавливается.

Многие граждане жалуются, что у них возникали споры и конфликты на этой почве с жилищно-коммунальными хозяйствами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Рева рассказал о способе получения пенсий переселенцами.