10:20 12.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100173505:labazovych

Россия начала учения поблизости от украинской границы

По меньшей мере 700 военнослужащих из России начали учения возле границы с Украиной.

Россия начала учения поблизости от украинской границы

Такие сведения сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев, передает РИА Новости.

Соглано его словам, учения проводятся на полигонах "Молькино" в Краснодарском крае, "Майкопский" в Адыгее и "Николо-Александровский" в Ставропольском крае.

При этом Астафьев подчеркнул, что около 700 военнослужащих и свыше 200 единиц боевой техники приведены в полную боевую готовность. Кроме того, военные должны совершить марши общей протяженностью свыше 700 километров в районе сосредоточения.

Там же они отработают вводные команды по отражению нападения условного противника, вопросы жизнеобеспечения на привалах и ориентирования в незнакомой местности.

Также российские военнослужащие отработают смену мест дислокации, марши и отражение массированного ракетно-авиационного удара условного противника.

Кстати, к мероприятиям также привлекаются разведка и беспилотники.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Латвийской национальной академии обороны начинаются учения НАТО Steadfast Pyramid 2017 и Steadfast Pinnacle 2017 для офицеров старшего и высшего командного состава. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив