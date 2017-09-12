Россия начала учения поблизости от украинской границы

Такие сведения сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев, передает РИА Новости.

Соглано его словам, учения проводятся на полигонах "Молькино" в Краснодарском крае, "Майкопский" в Адыгее и "Николо-Александровский" в Ставропольском крае.

При этом Астафьев подчеркнул, что около 700 военнослужащих и свыше 200 единиц боевой техники приведены в полную боевую готовность. Кроме того, военные должны совершить марши общей протяженностью свыше 700 километров в районе сосредоточения.

Там же они отработают вводные команды по отражению нападения условного противника, вопросы жизнеобеспечения на привалах и ориентирования в незнакомой местности.

Также российские военнослужащие отработают смену мест дислокации, марши и отражение массированного ракетно-авиационного удара условного противника.

Кстати, к мероприятиям также привлекаются разведка и беспилотники.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Латвийской национальной академии обороны начинаются учения НАТО Steadfast Pyramid 2017 и Steadfast Pinnacle 2017 для офицеров старшего и высшего командного состава.