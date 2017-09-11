Во Флориде сформировались пять торнадо

Они появились на востоке и в центральной частях штата, в округах Сент-Луси, Бревард, Майами-Дейд, Мартин и Индиана-Ривер. Как сообщает Национальная метеорологическая служба Соединенных Штатов Америки, в Сент-Луси торнадо может обрушиться на атомную электростанцию энергетической компании Florida Power & Light.

При этом глава компании Эрик Силоджи заявил о решении прекратить в преддверии урагана работу двух атомной станций. По его словам, станция Turkey Point в Хомстеде 25 лет назад выдержала натиск урагана "Эндрю", продолжала функционировать, хотя и понесла ущерб на миллионы долларов. Второй объект расположен в округе Сент-Луси.

По данным Национальный центр по наблюдению за ураганами США, скорость ветра в эпицентре "Ирмы" снизилась с 58,1 метров на секунду до 53,7 метров на секунду, что соответствует третьей из пяти категорий.

Напомним, ураган "Ирма", нанесший значительные разрушения на Кубе и других островах в Карибском бассейне, достиг побережья штата Флорида.

Как сообщал УРА-Информ, по состоянию на утро понедельника, 11 сентября, количество потребителей, оставшихся без электроэнергии в американском штате Флорида, где бушует ураган " Ирма", превысило три миллиона гривен.