В зоне АТО за сутки погибших и раненых не было

Так, на Донбассе – в местах, где проводится АТО – в течение последних суток не было погибших, а также раненых среди украинских защитников. Такие данные распространил спикер украинского Минобороны по делам АТО – Андрей Лысенко.

Согласно его словам – в течение прошлых суток по итогам ведения военных действий среди украинских силовиков не было раненых, а также погибших. Также известно, что в целом за сутки оккупационные группы на востоке страны 32 раза обстреливали позиции наших силовиков. Украинские силовики пять раз открывали ответный огонь.

Как сообщал УРА-Информ, у террористов в плену – все еще 144 заложника.