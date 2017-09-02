В Одессе из аэропорта эвакуировали пассажиров

Известно, что после поступления данных про минирование аэропорта в н.п. Одесса были эвакуированы пассажиры. Такое сообщение поступило от правоохранителей Одесчины. Согласно их данным – примерно в 14-ть часов дня правоохранители получили анонимное сообщение про минирование.

Вскоре на место отправились оперативники, а также взрывотехники и кинологи. Начали принимать меры по эвакуации всех пассажиров с аэропорта.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в августе поступало сообщение про минирование автовокзала в Северодонецке. В итоге взрывчатку не нашли.