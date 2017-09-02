16:52 02.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одессе из аэропорта эвакуировали пассажиров

В Одессе сотрудники полиции на данный момент проверяют сведения о минировании местного аэропорта.

В Одессе из аэропорта эвакуировали пассажиров

Известно, что после поступления данных про минирование аэропорта в н.п. Одесса были эвакуированы пассажиры. Такое сообщение поступило от правоохранителей Одесчины. Согласно их данным – примерно в 14-ть часов дня правоохранители получили анонимное сообщение про минирование.

Вскоре на место отправились оперативники, а также взрывотехники и кинологи. Начали принимать меры по эвакуации всех пассажиров с аэропорта.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в августе поступало сообщение про минирование автовокзала в Северодонецке. В итоге взрывчатку не нашли.


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