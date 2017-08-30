Путин отдал крымскую виллу Януковича своим друзьям, - СМИ

Ее связывают со структурами Геннадия Тимченко, Николая Шамалова, Сергея Руднова и Сергея Ролдугина - друзьями российского президента Владимира Путина. Как пишет Lb.ua, бывшая база отдыха на мысе Айя была приватизирована семьей Януковичей в 2007 году одновременно с "Межигорьем". После этого там был возведен забор, вырубались реликтовые деревья и началось строительство.

Когда Янукович сбежал из страны прокуратура Севастополя обратилась в суд по поводу сноса самовольных построек на территории виллы. 18 мая 2015 года суд постановил их демонтировать, однако по указу Севастопольского городского суда ничего сносить не стали.

В январе 2016 года губернатор Сергей Меняйло, сейчас представитель Путина в Сибири, на пресс-конференции рассказал, что добивается сноса забора вокруг виллы, и заявил, что она может быть передана российским властям.

Однако и тогда забор не был снесен, а право собственности на усадьбу перешло структурам друзей Путина. В мае 2016 года все объекты от ООО "Норд-2007", находящейся под контролем семьи Януковича, перешли ООО "Шанс". В уже в 16 июня 2017 года "Шанс" продал виллу на мысе Айя компании "Берег", а земельные участки под виллой оформляются в аренду для "Берега". Согласно данным Росреестра, строительство виллы на мысе Айя продолжается и выполнено уже на 70-90%.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, санкции против России не будут сняты. Они будут действовать до выполнения Российской Федерацией всех условий. Об этом во вторник, 29 августа, заявила Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.