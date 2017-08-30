11:20 30.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Одесские чиновники пытались закупить коммунальное оборудование у России

Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили нарушения в проведении тендера на закупку оборудования на семь млн гривен для одного из одесских предприятий. 

Одесские чиновники пытались закупить коммунальное оборудование у России

Об этом передает пресс-служба СБУ.

По материалам службы выяснилось, что чиновники намеренно "подтасовали" конкурсную документацию, что провести закупку продукции российского производства.

Чиновники приняли данное решение несмотря на то, что Национальный комитет по промышленному развитию Украины настаивал на предоставлении обязательной покупки продукции у отечественного производителя.

Как отмечается, сотрудники государственного научно-исследовательского института провели очную экспертизу планируемой продукции. Выводы экспертов указывают на то, что отечественный аналог имеет гораздо более высокие технические качества.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Генеральная прокуратура Украины выяснила, что чиновники "Укрзализныци" растратили 20 миллионов гривен на поставках неликвидных запасных частей для подвижного состава железнодорожного транспорта.


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