Каталония проведет референдум вопреки решению КС

Независимо от решения Конституционного суда Испании, в Каталонии в любом случае состоится запланированный на первое октября референдум о независимости. Такие сведения сообщил каталонский представитель в испанском правительстве Жорди Турул, передает Europa Press.
По словам Турула, они будут подчиняться только парламенту Каталонии со всеми вытекающими последствиями. При этом он не стал называть эту позицию неповиновением или пренебрежением Конституционным судом.
В настоящее время правительсто Испании в лице его главы Мариано Рахой относится к каталонцам "как к субъектам", запрещая им голосовать на референдуме.
Напоследок представитель испанского правительства уточнил, что жителям Каталонии не предлагают никаких альтернатив.
Как сообщало ранее УРА-Информ, глава правительства Испании Мариано Рахой призвал каталонцев не проводить запланированный на осень референдум о независимости. По словам испанского премьера, референдум об отделении от Испании это последнее, чего желало бы в данный момент каталонское общество.